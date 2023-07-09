Раскрыт один из московских способов проверить советских жен на верность

Один из московских способов проверить советских жен на верность раскрыл в материале «Мосленты» историк Валерий Бурт.

По его словам, если мужчина спрашивал супругу о том, отчего она поздно вернулась домой, а она показывала какой-то новый купленный в пассаже товар, то мысли об измене сразу же пропадали. Тогда мужчина понимал, что жена действительно просто гуляла по магазинам.

Ранее психотерапевт Ян назвала главное различие женских и мужских измен. По ее словам, женские измены страшнее, так как строятся на эмоциях.