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12:10, 09 июля 2023
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Раскрыт один из московских способов проверить советских жен на верность

Историк Бурт раскрыл один из московских способов проверить советских жен на верность.

Раскрыт один из московских способов проверить советских жен на верность
Фото: Владимир Акимов / РИА Новости

Один из московских способов проверить советских жен на верность раскрыл в материале «Мосленты» историк Валерий Бурт.

По его словам, если мужчина спрашивал супругу о том, отчего она поздно вернулась домой, а она показывала какой-то новый купленный в пассаже товар, то мысли об измене сразу же пропадали. Тогда мужчина понимал, что жена действительно просто гуляла по магазинам.

Ранее психотерапевт Ян назвала главное различие женских и мужских измен. По ее словам, женские измены страшнее, так как строятся на эмоциях.