Сейсмолог оценил вероятность землетрясения в Москве

Вероятность землетрясения в Москве оценил в разговоре с URA.RU заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов. Он заявил, что столица и Северный Урал — наиболее безопасные в этом плане регионы России.

«Поезжайте на север Урала. Там более безопасно, но холодно. Приезжайте в Москву, тут тоже безопасно. У нас не трясет», — сообщил эксперт.