Сейсмолог оценил вероятность землетрясения в Москве
Вероятность землетрясения в Москве оценил в разговоре с URA.RU заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов. Он заявил, что столица и Северный Урал — наиболее безопасные в этом плане регионы России.
«Поезжайте на север Урала. Там более безопасно, но холодно. Приезжайте в Москву, тут тоже безопасно. У нас не трясет», — сообщил эксперт.
По словам ученого, в Москве нет геологических структур, которые могли бы сгенерировать масштабные землетрясения, аналогичные тем, которые произошли в Турции.
Завьялов пояснил, что на территории России допускаются небольшие землетрясения, но опасности они не представляют.
«У нас по всей территории России и в Москве допускаются вероятные сейсмические сотрясения с интенсивностью менее пяти баллов. В последний раз было почти 10 лет назад, когда в Охотском море на глубине 600 километров произошло сильное землетрясение магнитудой почти восемь баллов. Такое же, как в Турции. Только оно произошло глубоко», — напомнил сейсмолог.
В феврале 2023 года в Турции произошла серия масштабных землетрясений. Магнитуда подземных толчков, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, составила 7,7 баллов. Количество пострадавших от стихии составило десятки тысяч людей. В городе Хатай под завалами дома обнаружили тела матери и ребенка из Москвы.