Психолог перечислила четыре способа справиться с «весенним обострением»

Прежде всего, Заводилина посоветовала пройти обследование и выяснить, каких микроэлементов не хватает в организме. Дефициты можно скорректировать с помощью изменения рациона питания. Психолог порекомендовала не забывать о физической нагрузке: в период смены сезонов лучше всего заняться плаванием, растяжкой, йогой или добавить в свои будни утреннюю зарядку. Кроме того, желательно позаботиться о своем теле, записаться на еженедельный массаж и спа-процедуры.

При выраженных признаках «весеннего обострения» Заводилина посоветовала обратиться к специалисту.