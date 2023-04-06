Перечислены съедобные весенние грибы в Москве и области

Специалист предупредил, что важно не перепутать этот гриб со строчком обыкновенным, так как он токсичный и содержит яд. Опытные грибники подолгу вываривают эти грибы и даже сушат около двух месяцев, чтобы выветрить токсины, но поступать так же Тихомиров не советует, потому что это может быть очень опасно.

Строчки обыкновенные растут у сосен, а строчок гигантский — в березниках. Если же в березнике есть сосны, лучше не рисковать, подчеркнул он.