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В сети начали продавать вещи Жириновского за сотни тысяч рублей

В сети начали продавать вещи Жириновского за сотни тысяч рублей
Фото: avito.ru

В сети появилось множество объявлений о продаже различных вещей скончавшегося 6 апреля лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Большинство из них было опубликовано на сервисе «Авито».

Так, люди начали продавать книги политика с его автографом или же просто автографы, оставленные на листах бумаги. Цена данных лотов начинается от 20 тысяч рублей и доходит до 250 тысяч.

Помимо этого, москвичи готовы продать визитки политика. В среднем одна штука обойдется в 10-15 тысяч рублей. Также на сервисе объявлений можно встретить предложения о продаже личных вещей Жириновского: футболок и джинсов, костюмов, часов и многого другого. Цены на некоторые лоты достигают миллиона рублей.

Ранее жители Москвы организовали бизнес по продаже блюд, которые они покупают в одном трех работающих в наши дни «Макдоналдсов» в столице.

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