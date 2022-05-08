Известная певица рассказала о «вещем» сне про Аллу Пугачеву

О «вещем» сне про Аллу Пугачеву «Мосленте» рассказала известная певица, автор и исполнитель хита «Я у твоих ног» Наталия Власова.

По словам артистки, когда ей было 13 лет, она увидела во сне себя в гостях у Примадонны. «Было четкое ощущение, что я приехала по делу и нахожусь тут уже несколько дней. В этом сне я стою в ванной перед зеркалом и наматываю себе на голову полотенце. Выхожу, иду по длинному коридору и вижу много дверей, из которых льется солнечный свет», — поделилась Власова.

И ровно через семь лет события сна повторились наяву, продолжила собеседница «Мосленты». «Я действительно была у Аллы Борисовны дома с белым полотенцем на голове, на съемках "Рождественских встреч". Видела коридор с теми самыми дверьми, только светило не солнце, а прожектора», — поделилась певица.

Власова призналась, что после встречи с Пугачевой у нее было двоякое ощущение. «С одной стороны, я понимала, что это тот самый человек, которого я видела только по телевизору. А с другой — чувствовала, что так и должно быть. Алла Борисовна показалась мне очень родной и близкой, с ней рядом было хорошо и спокойно. Не было никакого ступора от стеснения. Я ощущала, что нахожусь в правильном месте и точно знаю, что нужно делать», — заключила артистка.

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