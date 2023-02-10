Синоптик предупредил москвичей о сильном ветре и снегопадах

О сильном ветре и снегопадах на предстоящих выходных, 11 и 12 февраля, предупредил жителей Москвы в беседе с НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В Москве и области в выходные ожидается достаточно ветреная погода, солнышко будет выглядывать. С вечера субботы на воскресенье ждем циклон с хорошо выраженной зоной осадков», — сказал он.

Шувалов уточнил, что в столице выпадет снег, он останется на земле слоем до пяти сантиметров высоту. Температура воздуха начнет опускаться в воскресенье и с нуля градусов дойдет до минус пяти. В понедельник, 13 февраля, морозы еще усилятся — ожидается до минус 8-9 градусов, уточнил метеоролог.

Ранее москвичей вновь предупредили об опасной погоде. «Желтый» уровень продлили в столице и Московской области до 22:00 пятницы, 10 февраля.