10:10, 09 февраля 2023
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Москвичей предупредили об опасной погоде
Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»
Москвичей вновь предупредили о опасной погоде. «Желтый» уровень продлили в Москве и Московской области до пятницы, передает Гидрометцентр России.
«Гололедица. Период предупреждения до 22:00 10 февраля», — говорится в сообщении о ситуации в Москве. Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья.
По информации синоптиков, в четверг в городе ожидается от нуля до минус двух градусов, облачно с прояснениями, небольшой снег. В пятницу температура воздуха опустится до минус трех градусов, осадки продолжатся.
Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о морозах в Москве во второй декаде февраля.