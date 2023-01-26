Ветеринар развеял миф о неспособности собак различать цвета

Миф о неспособности собак различать цвета развеял в беседе с «Мослентой», специализирующийся на офтальмологии ветеринарный врач Тушинской ветеринарной клиники Сергей Маслов.

По словам специалиста, долгое время существовала гипотеза, что эти питомцы видят мир исключительно в черно-белых тонах, но благодаря многочисленным исследованиям стало известно, что у собак — цветное зрение.

«Однако оно отличается от нашего с вами. Это связано с особенностями строения самого глаза. Так большинство людей отличает огромную палитру цветов, а собаки не распознают красный. Поэтому питомцы не увидят никакой разницы, например, между алым и оранжевым», — сказал Маслов.

Он рекомендовал выбирать питомцам игрушки синего и голубого цветов. При этом ветеринар отметил, что собаки лучше видят движущиеся, а не статичные объекты. Это важно для них, как для хищников.

Ранее кинолог перечислила 10 признаков стресса у собаки. Эксперт отметила, что при изменениях в поведении питомца следует в первую очередь исключить заболевания.