Вице-мисс Вселенная поделилась впечатлениями от Москвы

Вице-мисс Вселенная Анастасия Макеева сравнила жизнь в Москве и родном Краснодаре. В интервью «Мосленте» она назвала столицу розой с шипами.

«Москва — удивительное место. Да, это город огромных возможностей, но и город жесточайших испытаний. Я знаю, как много приехавших сюда из провинции людей возвращались домой», — поделилась Макеева впечатлениями от города.

Знаменитость рассказала, что по-прежнему часто приезжает погостить в Краснодар. Она отметила, что ей предлагали преподавать актерское мастерство в родном городе, но у нее очень много работы в Москве.

Макеева заняла вторые места в конкурсах «Мисс Вселенная, Россия» и «Мисс МК-Европа» в 2004 году. Она также стала победительницей состязаний «Мисс Краснодар-1998» и «Мисс Академия России-2000». Помимо этого, звезда известна по ролям в мюзиклах «Монте Кристо», «Зорро», «Иисус Христос — суперзвезда», «Mamma Mia!», сериалах «Офицеры», «Одна ночь любви» и других проектах.

Ранее первыми впечатлениями от Москвы поделилась балерина Анастасия Волочкова. Она рассказала, что после переезда видела столицу в серых тонах.