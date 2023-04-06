Анастасия Волочкова поделилась первым впечатлением о Москве

Первым впечатлением о Москве поделилась в беседе с «Мослентой» балерина Анастасия Волочкова.

Знаменитость напомнила, что переехала в столицу из Санкт-Петербурга. Тем не менее город был для нее невзрачным, в серых красках.

Кроме выступлений на сцене, по словам Волочковой, ее тогда ничего не интересовало. Дело в том, что еще до окончания училища ей предложили стать солисткой в одном из самых престижных театров страны — Мариинском. Обычно такая возможность предоставлялась только после обучения и кордебалета, отметила она.

Ранее была раскрыта стоимость подмосковного особняка Волочковой.