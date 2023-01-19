Россиян предупредили о новом виде связанного с недвижимостью мошенничества

О новом виде мошенничества, связанного с недвижимостью, россиян предупредил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. В интервью «Известиям» эксперт уточнил, что аферисты выдают себя за риелторов и представителей банков, чтобы выманить у жертвы деньги, поступившие на счета после продажи жилья. Для этого мошенникам необходимо лишь получить личные данные человека.

«Они сказали, что требуется отменить или заблокировать перевод на крупную сумму с моего банковского счета, на котором лежали деньги от продажи. При этом я никаких переводов не делал и даже в приложение банка не заходил. Мысль о том, что это могут быть мошенники, мне пришла, но страх оказался выше рассудка. Звонящий сказал, что у банка отсутствуют основания для блокировки операции перевода с моего счета на другой. Поэтому, если я подтверждаю перевод, то необходимо просто сказать "да" или положить трубку телефона. Естественно, трубку я не положил», — рассказал изданию россиянин, столкнувшийся с такими аферистами.

Тогда мужчина успел продиктовать злоумышленникам данные своей карты и паспорта, но его спас разрядившийся телефон. Как только россиянин позвонил в банк, зарядив гаджет, ему сообщили, что он столкнулся с мошенниками. Тогда счета оперативно заблокировали уже настоящие сотрудники банка.

Ранее в Москве раскрыли схему мошенничества с использованием базы покупателей лекарств. Злоумышленники получили доступ к базе данных с именами и телефонами покупателей лекарств и биологически активных добавок.