Опубликовано видео допроса родившей и убившей младенца в поезде МЦК москвички

Задержанная призналась в содеянном и рассказала, что у нее внезапно начались схватки. Она ушла в туалет, родила ребенка и убила его ножницами. После этого женщина выбросила тело малыша в мусорный бак.

Ранее сообщалось, что тело новорожденного мальчика нашли рано утром во время уборки. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).