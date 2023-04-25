10:48, 25 апреля 2023
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Опубликовано видео допроса родившей и убившей младенца в поезде МЦК москвички
Убившая своего ребенка в поезде МЦК москвичка призналась в содеянном.
Кадр: Telegram-канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры
Видео допроса 25-летней москвички, родившей и убившей накануне в поезде «Ласточка» МЦК собственного ребенка, опубликовали в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Задержанная призналась в содеянном и рассказала, что у нее внезапно начались схватки. Она ушла в туалет, родила ребенка и убила его ножницами. После этого женщина выбросила тело малыша в мусорный бак.
Ранее сообщалось, что тело новорожденного мальчика нашли рано утром во время уборки. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).