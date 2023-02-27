Видео с насилием над членами «ЧВК Редан» заполнили сеть после облав в Москве. Некоторые ролики были опубликованы в Telegram-канале «Ньюсач/Двач».

На кадрах запечатлены участники неформального молодежного движения, над которыми издеваются неизвестные. Записывая происходящее на камеру, они нецензурно разговаривают со школьниками, унижают их, заставляют извиняться, избивают.