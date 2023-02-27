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09:53, 27 февраля 2023
1 мин.

Видео с насилием над членами «ЧВК Редан» заполнили сеть после облав в Москве

Видео с насилием над членами «ЧВК Редан» заполнили сеть после облав в Москве
Кадр: Telegram-канал «Ньюсач/Двач»

Видео с насилием над членами «ЧВК Редан» заполнили сеть после облав в Москве. Некоторые ролики были опубликованы в Telegram-канале «Ньюсач/Двач».

На кадрах запечатлены участники неформального молодежного движения, над которыми издеваются неизвестные. Записывая происходящее на камеру, они нецензурно разговаривают со школьниками, унижают их, заставляют извиняться, избивают.

«Безумие какое-то», «Ничего нового. Школота друг друга травит», «Я думал, у школьников уже такого нет, а есть», «Это современная версия детской игры "Казаки-разбойники"», «Та самая молодость, которая заканчивается плохо», — написали пользователи сети.

Ранее правоохранители возбудили уголовное дело в связи с массовой дракой подростков в одном из московских ТЦ. В потасовке участвовали школьники из «ЧВК Редан». После задержаний подростков из неформальной группировки по всей России прошли массовые драки школьников.

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