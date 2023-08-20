Видео выступления Лады Дэнс после ДТП заставило россиян поспорить

При этом не все поверили в то, что на сцене действительно Дэнс, так как ролик был снять издалека. Некоторые заявили, что верят артистке и тому, что она все еще проходит лечение в больнице.

«Это точно она? Пост же недавно был, она в гипсе. Наверняка какой-то фейк с фонограммой», «Что за бред? Она недавно еще-еле говорила», «Неужели она таким образом привлекала к себе внимание? Ну и ну!» «Какое вранье! Она еще в больнице», «Наверно какая старая запись», — прокомментировали юзеры.

Ранее директор артистки Пудовкин сообщил, что хирурги провели ей повторную операцию по восстановлению лица.