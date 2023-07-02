Житель Подмосковья выстрелил в голову соседке из-за выгула собаки

В подмосковной Дубне мужчина прострелил голову соседке из духового ружья, сообщает РЕН ТВ. Причиной конфликта стало то, что женщина выгуливала собаку под его окнами.

Собака сходила в туалет под окнами квартиры мужчины, живущего на первом этаже. Он сделал замечание владелице пса. Между соседями началась ссора. Когда женщина заходила в подъезд, оппонент вышел на лестничную клетку и выстрелил в нее.

Пострадавшая осталась жива, отметил источник. Ее госпитализировали, правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в Москве мужчина выстрелил в своего сына из ружья. Во время распития спиртных напитков между ними произошел конфликт.