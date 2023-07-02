12:43, 02 июля 2023
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Житель Подмосковья выстрелил в голову соседке из-за выгула собаки
Мужчина прострелил голову соседке из ружья в Дубне из-за выгула собаки под его окнами.
Фото: Paul Einerhand / Unsplash
В подмосковной Дубне мужчина прострелил голову соседке из духового ружья, сообщает РЕН ТВ. Причиной конфликта стало то, что женщина выгуливала собаку под его окнами.
Собака сходила в туалет под окнами квартиры мужчины, живущего на первом этаже. Он сделал замечание владелице пса. Между соседями началась ссора. Когда женщина заходила в подъезд, оппонент вышел на лестничную клетку и выстрелил в нее.
Пострадавшая осталась жива, отметил источник. Ее госпитализировали, правоохранители проводят проверку по факту случившегося.
Ранее в Москве мужчина выстрелил в своего сына из ружья. Во время распития спиртных напитков между ними произошел конфликт.