Названы самые распространенные виды аллергии у россиян

В топ-5 аллергий также вошли реакция на пыльцу (54 процента), пыль и плесень (50), шерсть домашних животных (40) и холод (36).

Четверть респондентов заявили, что столкнулись с аллергией еще в дошкольном возрасте. 23 процента опрошенных сообщили, что начали реагировать на аллергены, когда им было 18-25 лет.

У большинства опрошенных (74 процента) аллергия проявляется покраснением кожи и зудом. Среди других популярных симптомов — насморк (56) и слезотечение (51).

Ранее академик РАН Андрей Каприн назвал самые распространенные виды рака у россиян. Он заявил, что у мужчин чаще диагностируют опухоли трахеи, бронхов и легкого, а у женщин — новообразования молочной железы.