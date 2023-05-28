Назван самый вредный вид мяса
Диетолог Бобровский назвал красное мясо самым вредным для человека.
Самым вредным для организма человека назвал красное мясо врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского университета Андрей Бобровский. В интервью радио Sputnik эксперт пояснил, что вреднее всего из его видов свинина, которая содержит максимальную концентрацию опасных для здоровья жиров.
Врач рассказал, что употребление свинины из-за содержания в ней «плохого» жира благоприятствует развитию атеросклероза, который может вызывать инсульты, инфаркты и нарушение кровообращения. Именно эти болезни, по его словам, чаще всего ведут к летальному исходу.
Диетолог подчеркнул, что в красном мясе есть одно исключение — это мясо молодых барашков, которое по составу больше напоминает рыбу и является невредным для человеческого организма.
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