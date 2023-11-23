Виктор Гусев назвал свою любимую футбольную команду

Свою любимую футбольную команду назвал «Мосленте» известный спортивный комментатор Виктор Гусев. По его словам, он с детства отдает предпочтение московскому «Динамо».

«Впрочем, когда включаешь микрофон и начинаешь говорить для миллионов людей, то, в моем случае, по крайней мере, болеешь не за одну из сторон, а за самого себя, за свою работу, и, главное, за зрителя», — отметил Гусев.

Герой интервью упомянул и любимых футболистов. Это нападающие Игорь Численко и Владимир Козлов, а также легендарный голкипер Лев Яшин.

Ранее в сети появилось объявление о продаже автомобиля Яшина в Москве