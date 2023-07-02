Виктория Боня раскрыла детали будущей пластической операции

Детали будущей пластической операции раскрыла телеведущая Виктория Боня в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Она заявила, что планирует сделать процедуру лифтинга «лисьи глазки» у хирурга модели Беллы Хадид врача из США Чиа Чи Као.

«У меня сейчас консультация с врачом, он из Лос-Анджелеса. Это его авторская работа — Ponytail Lift, хочу сделать», — поделилась Боня. Она также сообщила, что ей назначили дату операции — 25 августа.

Ponytail Lift, или «конский хвост», — операция на средней части лица в месте соединения щеки, нижнего века и височной области. Процедура создает эффект подтянутых век.

Ранее Боня рассказала, что самостоятельно нашла контакты Чиа Чи Као. Она сообщила, что захотела сделать коррекцию формы глаз как у моделей Беллы Хадид и Кендалл Дженнер.