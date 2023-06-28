Виктория Боня заявила о планируемой пластике у хирурга модели Кендалл Дженнер

О желании сделать еще одну пластическую операцию у «звездного» хирурга заявила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) телеведущая Виктория Боня. Она сообщила, что хочет сделать коррекцию формы глаз.

Звезда рассказала, что нашла контакты Чиа Чи Као — хирурга моделей Беллы Хадид и Кендалл Дженнер. «Я думала, как круто у них все сделано, и даже в их юном возрасте ничего не видно», — сказала Боня, назвав врача гением.

Доктор Чиа Чи Као — пластический хирург из Калифорнии со стажем более 20 лет. Он работает в больнице Сент-Джонс-Плезант-Вэлли в городе Камарильо.

Ранее Боня сделала хирургическую подтяжку и поделилась результатом. Знаменитость показала снимки до и после операции, на которых видно, что контур ее лица стал более четким.