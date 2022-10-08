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20:42, 08 октября 2022
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Виктория Боня поделилась впечатлениями от восхождения в горы

Виктория Боня поделилась впечатлениями от восхождения в горы
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Впечатлениями от экспедиции в Гималаи поделилась телеведущая Виктория Боня. О восхождении в горы она рассказала в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда назвала прошедшее путешествие «бесценным опытом». «Господи, как я буду скучать по этим дням... Мне пора домой, к дочке. Она уже расспрашивает, как все прошло. Спасибо, что были со мной все это время», — обратилась Боня к фолловерам.

Телеведущая добавила, что теперь хотела бы покорить Эверест.

Ранее Боня делилась подробностями восхождения в соцсетях. Знаменитость жаловалась на одолевшую ее горную болезнь. В один из дней Боня стала свидетельницей схода снежной лавины. «Есть пострадавшие, есть жертвы… Это было ужасно», — сообщила она.

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