Виктория Дайнеко раскрыла подробности знакомства с новым возлюбленным

Раскрывшую подробности знакомства с новым возлюбленным певицу Викторию Дайнеко процитировал «Пятый канал». Артистка начала общение с ним в интернете.

«Я его лайкнула первой. Там было не так много лайков, можно было заметить. Он серьезный человек, геолог. Мне нравятся приличные, интеллигентные люди», — поделилась Дайнеко. Назвать имя своего избранника звезда отказалась.

Отреагировала певица и на распространившиеся слухи о скорой свадьбе, появившиеся из-за нового кольца на ее руке. Дайнеко рассказала, что это не обручальное кольцо, а «астрологический перстень», который ей очень помогает.

«Меня, знаете, что бесит — чуть-чуть поела макарон, все пишут о твоей беременности. Я уже десять лет хожу беременной», — прокомментировала знаменитость происхождение большинства слухов о ее личной жизни.

Ранее Дайнеко в бикини похвасталась «огромным животом» в ответ на слухи о беременности. Она опубликовала видео в купальнике в соцсети.