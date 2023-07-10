36-летняя Виктория Дайнеко показала фигуру в купальнике

36-летняя певица Дайнеко продемонстрировала фигуру в купальнике на отдыхе за границей. Снимком с Мальдивских островов она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Может, опять похудеть на десять килограммов? Вообще, в любых формах есть свои плюсы и минусы. Самое главное — хорошее самочувствие», — отметила в посте исполнительница.

Подписчики оценили фигуру артистки. «Вика, вы прекрасны», «Шикарная фигура», «Очень красивая», «Какая прелесть», «Прекрасна в любом теле», «Красавица», — написали пользователи в комментариях.

Ранее 41-летняя звезда «Ворониных» Екатерина Волкова продемонстрировала фигуру в купальнике.