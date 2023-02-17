Виктория Дайнеко объяснила отказ от работы визажистов перед концертами

«У кого какая медитация перед концертом. Я люблю краситься и одновременно настраиваться на выход. И как бы я ни ценила труд визажистов, тут мне важно делать все самой, без посторонних людей, чтобы быть один на один с мыслями», — заявила артистка.

За пару часов пост собрал сотни лайков. В комментариях пользователи восхитились талантом певицы.

Ранее Дайнеко раскрыла подробности знакомства с новым возлюбленным. Артистка начала общение с ним в интернете.