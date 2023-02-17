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17:37, 17 февраля 2023
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Виктория Дайнеко объяснила отказ от работы визажистов перед концертами

Виктория Дайнеко объяснила отказ от работы визажистов перед концертами
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Отказ от работы визажистов перед выступлениями объяснила в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица Виктория Дайнеко. Она подкрепила пост видеозаписью того, как сама наносит себе макияж.

«У кого какая медитация перед концертом. Я люблю краситься и одновременно настраиваться на выход. И как бы я ни ценила труд визажистов, тут мне важно делать все самой, без посторонних людей, чтобы быть один на один с мыслями», — заявила артистка.

За пару часов пост собрал сотни лайков. В комментариях пользователи восхитились талантом певицы.

Ранее Дайнеко раскрыла подробности знакомства с новым возлюбленным. Артистка начала общение с ним в интернете.

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