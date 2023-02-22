Виктория Дайнеко прошлась по беговой дорожке в туфлях на шпильке
По беговой дорожке в спортзале в обуви на высоком каблуке прошлась певица Виктория Дайнеко. Соответствующий ролик она опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Я и спорт», — подписала артистка видео, на котором идет по дорожке тренажера в корсете, джинсах и босоножках на шпильке.
Увиденное восхитило фолловеров Дайнеко, многие отметили, что ее тренировка выглядит красиво и элегантно. «Так и правильно! А не вот эти вот всякие кроссовки и неудобные обтягоны», «Такое может себе позволить только настоящая леди. Летящей походкой!», «Хочу себе такого тренера», — написали юзеры в комментариях. Один из подписчиков предложил певице попробовать позаниматься босиком.
Ранее Дайнеко объяснила отказ от услуг визажистов перед концертами. Она показала, как сама наносит себе макияж.