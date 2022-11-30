Виктория Дайнеко сообщила о проблемах со здоровьем

О проблемах со здоровьем сообщила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Виктория Дайнеко.

«Болею я редко, но, видимо, метко. Три дня в каком-то бреду и абсолютно без сил. Второй день делаю капельницы», — так артистка подписала опубликованное в сторис видео.