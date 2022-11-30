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23:32, 30 ноября 2022
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Виктория Дайнеко сообщила о проблемах со здоровьем

Виктория Дайнеко сообщила о проблемах со здоровьем
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

О проблемах со здоровьем сообщила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Виктория Дайнеко.

«Болею я редко, но, видимо, метко. Три дня в каком-то бреду и абсолютно без сил. Второй день делаю капельницы», — так артистка подписала опубликованное в сторис видео.

Знаменитость отметила, что из-за болезни у нее пропал голос. Однако благодаря капельницам она начинает постепенно «оживать».

Ранее Дайнеко показала себя в спортивном топе с открытым животом. Она сделала это в ответ на распространившиеся слухи о беременности.

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