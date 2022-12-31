Стало известно о неожиданной роли Деда Мороза в кино

Подробности о неожиданной роли Деда Мороза в кино в преддверии главного зимнего праздника раскрывает «Мослента». Стало известно, сказочный персонаж не всегда представал в положительной роли.

«Например, в "Святочном детективе" Александра Хорта преступник, нарядившись в костюм Деда Мороза, грабит квартиры. Найти и обезвредить его поручено оперуполномоченному Ситникову. Но сначала он теряется — на предновогодних улицах полным-полно Дедов Морозов. И в каждом бдительный милиционер видит преступника», — рассказал автор материала Валерий Бурт.

Узнать настоящего грабителя, переодетого в новогоднего волшебника, помогает только одно — оперативник замечает, что перед входом в квартиру, которую переодетый мошенник собирается ограбить, он тщательно вытирает ноги.

Ранее сотрудники МЧС поделились историями спасения Дедов Морозов в Москве.