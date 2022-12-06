Вильфанд предупредил жителей Москвы о сильном снегопаде

О сильном снегопаде в предстоящие выходные, 10 и 11 декабря, предупредил жителей Москвы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с агентством новостей «Москва» синоптик уточнил, что к понедельнику, 12 декабря, высота сугробов существенно вырастет.

«В четверг в Москве ожидается снежок. А в конце недели, особенно в выходные, прогнозируется интенсивное выпадение снега, и к понедельнику высота сугробов в Москве заметно подрастет», — сказал он.

При этом с четверга, 8 декабря, в Москве ожидается повышение температуры до минус 3-5 градусов. Уже к субботе воздух прогреется до нуля градусов. Такая же погода сохранится и в воскресенье.

Ранее Вильфанд спрогнозировал значительное повышение температуры в Москве к выходным.