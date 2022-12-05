Вильфанд назвал даты потепления в Москве

Значительное повышение температуры ожидается в Москве к выходным. Даты потепления в разговоре с ТАСС назвал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В конце недели будет теплее примерно на 8-10 градусов. Уже в пятницу ночью ожидается минус 2-7 градусов, днем — минус 1-3 градуса, а по области — даже до нуля градусов. В субботу станет еще теплее. Ночью прогнозируется от нуля до минус пяти градусов мороза, днем от минус двух до плюс двух градусов тепла», — сообщил метеоролог.

Специалист отметил, что в воскресенье оттепель в столице продолжится. Однако, насколько долгим ожидается этот период, можно будет с уверенностью говорить в середине этой недели.

Ранее в Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за аномального холода.