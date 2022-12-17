Вильфанд предупредил о гололедице и метели в столичном регионе

Гололедица и сильный снегопад ожидаются в столичном регионе на выходных. Об этом в беседе с ТАСС предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В субботу снег будет местами сильный, а на дорогах — гололедица и снежные заносы. В воскресенье погода станет еще более сложной. Сильный снег уже будет и ночью, и днем, а поскольку порывы ветра ожидаются до 15 метров в секунду, то прогнозируются метели», — сообщил специалист.

В субботу днем, по словам Вильфанда, прогнозируется 2-4 градуса мороза, в воскресенье — минус 5-7 градусов. 18 декабря в регионе ожидаются непростые условия для наземного и воздушного транспорта.

Ранее в столичном регионе намело сугробы январской высоты. В поселке Черусти Московской области высота снежного покрова достигла 30 сантиметров.