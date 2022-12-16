В столичном регионе намело сугробы январской высоты

В столичном регионе уже намело сугробы январской высоты, сообщил в личном Тelegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Закончившийся утром снегопад принес за прошедшие сутки в столицу еще пять миллиметров осадков и увеличил снежный покров до 22 сантиметров. Такая величина снежного покрова по климату характерна для конца первой пятидневки января», — написал синоптик.

На территории Московской области больше всего осадков выпало в Павловском Посаде и Черустях — чуть более семи миллиметров. В последнем высота снежного покрова достигла 30 см. В Клину сугробы увеличились до 28 сантиметров.

Ранее москвичей предупредили о метели и обильных осадках. По данным синоптиков, Москву накроет снег и за трое суток, с 16 по 18 декабря, может выпасть до половины месячной нормы осадков.