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12:52, 16 декабря 2022
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В столичном регионе намело сугробы январской высоты

В столичном регионе намело сугробы январской высоты
Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

В столичном регионе уже намело сугробы январской высоты, сообщил в личном Тelegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Закончившийся утром снегопад принес за прошедшие сутки в столицу еще пять миллиметров осадков и увеличил снежный покров до 22 сантиметров. Такая величина снежного покрова по климату характерна для конца первой пятидневки января», — написал синоптик.

На территории Московской области больше всего осадков выпало в Павловском Посаде и Черустях — чуть более семи миллиметров. В последнем высота снежного покрова достигла 30 см. В Клину сугробы увеличились до 28 сантиметров.

Ранее москвичей предупредили о метели и обильных осадках. По данным синоптиков, Москву накроет снег и за трое суток, с 16 по 18 декабря, может выпасть до половины месячной нормы осадков.

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