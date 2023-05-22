Стало известно о полной выплате налогового долга блогерами Чекалиными

Блогеры Валерия и Артем Чекалины полностью погасили налоговый долг в 311 миллионов рублей. Об этом Telegram-каналу Shot сообщил адвокат семьи.

По словам собеседника издания, блогеры выплатили всю сумму, из-за которой было возбуждено уголовное дело. Он уточнил, что у Чекалиных не осталось задолженности по налогам и сейчас они ожидают «положительной реакции» Следственного комитета и Федеральной налоговой службы по их делу.

Ранее были раскрыты доходы блогера Лерчек от продаж фитнес-марафонов.