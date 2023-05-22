11:48, 22 мая 2023
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Стало известно о полной выплате налогового долга блогерами Чекалиными
Блогеры Чекалины полностью погасили долг по налогам в 311 миллионов рублей.
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com
Блогеры Валерия и Артем Чекалины полностью погасили налоговый долг в 311 миллионов рублей. Об этом Telegram-каналу Shot сообщил адвокат семьи.
По словам собеседника издания, блогеры выплатили всю сумму, из-за которой было возбуждено уголовное дело. Он уточнил, что у Чекалиных не осталось задолженности по налогам и сейчас они ожидают «положительной реакции» Следственного комитета и Федеральной налоговой службы по их делу.
Ранее были раскрыты доходы блогера Лерчек от продаж фитнес-марафонов.