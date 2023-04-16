Гастроэнтеролог дала рекомендации по правильному входу в пасхальную неделю

Рекомендации по правильному входу в пасхальную неделю и выходу из поста в беседе с Baza дала заведующая отделением гастроэнтерологи МОНИКИ имени Владимирского Татьяна Селиверстова. Она отметила, что в первые дни после поста особенно важно не переедать, а все пасхальные блюда есть в утренние часы для лучшего усвоения.

В день следует съедать не более 80-100 граммов кулича даже тем, у кого нет аллергии на глютен и нет диабета. При этом кулич должен быть максимум позавчерашний, от зачерствевшего лучше отказаться, так как черствый хлеб обладает абсорбирующими свойствами. Такая выпечка будет стимулировать кишечник и собирать лишние жирные кислоты.

Уже сваренные яйца гастроэнтеролог рекомендует хранить в холодильнике не более десяти дней, а лучше около четырех. Творожной пасхой тоже следует не увлекаться, так как в ней много сахара.

Селиверстова добавила, что в честь праздника можно позволить себе не более 150 миллилитров красного вина.

Ранее в подмосковном Минздраве порекомендовали сократить потребление пасхальных блюд ребенком.