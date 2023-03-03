Уролог назвал влияющие на вкус мужской спермы продукты

Продукты, которые могут влиять на вкус мужской спермы, назвал в беседе с «Газетой.Ru» уролог-андролог, руководитель отделения «Центр мужского здоровья» сети «Нова Клиник» Гусейин Садыков. Употребление ананасов, персиков, дыни, клюквы, огурцов и томатов придаст сперме сладковатый привкус, отметил он.

«Спаржа, капуста, чеснок, лук, перец — острый. Чрезмерное употребление жареного и острого придает сперме остроту и может немного снизить ее качество», — добавил врач.

Эксперт уточнил, что если пара планирует беременность, мужчине стоит отказаться от большого количества специй и жареных блюд.

Ранее полезные для мужского здоровья продукты назвала доктор-натуропат, нутрициолог и биохимик Екатерина Новикова.