Люди
19:18, 03 марта 2023
1 мин.

Уролог назвал влияющие на вкус мужской спермы продукты

Уролог назвал влияющие на вкус мужской спермы продукты
Фото: Collab Media / Unsplash

Продукты, которые могут влиять на вкус мужской спермы, назвал в беседе с «Газетой.Ru» уролог-андролог, руководитель отделения «Центр мужского здоровья» сети «Нова Клиник» Гусейин Садыков. Употребление ананасов, персиков, дыни, клюквы, огурцов и томатов придаст сперме сладковатый привкус, отметил он.

«Спаржа, капуста, чеснок, лук, перец — острый. Чрезмерное употребление жареного и острого придает сперме остроту и может немного снизить ее качество», — добавил врач.

Эксперт уточнил, что если пара планирует беременность, мужчине стоит отказаться от большого количества специй и жареных блюд.

Ранее полезные для мужского здоровья продукты назвала доктор-натуропат, нутрициолог и биохимик Екатерина Новикова.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.