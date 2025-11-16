Владельцам собак рассказали о дополнительных мерах безопасности

Светоотражатель — это рефлектор, который возвращает свет обратно к его источнику. Специалист отмечает, что во время прогулок в парках такое приспособление малоэффективно. У светоотражателя есть конкретная задача: он пригодится, когда хозяин переходит дорогу с собакой, чтобы отразить свет фар и позволить водителю вовремя затормозить.

Принцип работы LED-ошейников иной. В них встроена светодиодная лента, которая работает автономно. Питание обеспечивается аккумуляторами, которые заряжаются через USB, или сменными батарейками. Также бывают модели с разными режимами свечения.

Задача такого аксессуара — сделать собаку заметной в темноте даже на достаточно большом расстоянии (около 500 метров).

«При сравнении LED-ошейники однозначно выигрывают. Они создают активный источник света, который заметен с дальнего расстояния и под любым углом. Светоотражатели же работают только при условии, что на них попадает свет фар или фонаря, и их видимость сильно зависит от угла обзора. Оптимальное решение — комбинировать оба типа аксессуаров, поскольку их задачи различны», — заключил Голубев.

