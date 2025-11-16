Владельцам собак рассказали о дополнительных мерах безопасности
В холодное время года, когда световой день сокращается, многие владельцы собак продумывают дополнительные меры безопасности для своих питомцев на улице. Одной из таковых является светящаяся амуниция, однако практика показывает, что не все аксессуары одинаково эффективны. О том, чему лучше отдать предпочтение, в беседе с «Мослентой» рассказывает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Мы не советуем вообще отпускать собаку с поводка в городе. Делать это можно только на огороженных территориях или загородном участке. Однако светящиеся аксессуары будут полезны в любом случае: при переходе дороги или если питомец вдруг сорвется с поводка», — отмечает он.
На рынке представлено два основных варианта для владельцев животных: это одежда со светоотражателями и так называемые LED-ошейники (Light-Emitting Diode)
Светоотражатель — это рефлектор, который возвращает свет обратно к его источнику. Специалист отмечает, что во время прогулок в парках такое приспособление малоэффективно. У светоотражателя есть конкретная задача: он пригодится, когда хозяин переходит дорогу с собакой, чтобы отразить свет фар и позволить водителю вовремя затормозить.
Принцип работы LED-ошейников иной. В них встроена светодиодная лента, которая работает автономно. Питание обеспечивается аккумуляторами, которые заряжаются через USB, или сменными батарейками. Также бывают модели с разными режимами свечения.
Задача такого аксессуара — сделать собаку заметной в темноте даже на достаточно большом расстоянии (около 500 метров).
«При сравнении LED-ошейники однозначно выигрывают. Они создают активный источник света, который заметен с дальнего расстояния и под любым углом. Светоотражатели же работают только при условии, что на них попадает свет фар или фонаря, и их видимость сильно зависит от угла обзора. Оптимальное решение — комбинировать оба типа аксессуаров, поскольку их задачи различны», — заключил Голубев.
