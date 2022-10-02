Стали известны имена бывших владельцев территории одного из московских парков

Имена бывших владельцев территории одного из московских парков в центре Москвы под названием «Горки» назвала «Мосленте» активистка Ольга Александрова.

По ее словам, сначала местной усадьбой владела семья писателя Ивана Тургенева. «С балкона, по описанию Тургенева, открывался самый красивый вид на Замоскворечье. Тогда было видно очень далеко. Точка, с которой видно, о чем говорит Тургенев, и сейчас сохранилась», — рассказала она.

Позже поместье купил чаеторговец Петр Боткин. В этом доме родился и медик Евгений Боткин, который погиб вместе с царской семьей.

Ранее имена знаменитых жильцов столичного Дома с «Табакеркой» назвала москвовед и гид Мария Василенок.