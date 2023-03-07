Люди
00:45, 07 марта 2023
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Стало известно об отношении владельцев крупных компаний к своему внешнему виду

Стало известно об отношении владельцев крупных компаний к своему внешнему виду
Фото: Raphael Koh / Unsplash

Об отношении владельцев крупных компаний к своему внешнему виду «Мосленте» стало известно из беседы со стилистом Эльвирой Янковской.

«В моем круге общения есть люди с большими бизнесами, но у них такая философия жизни, что им плевать на одежду. Они не заморачиваются. Футболка чистая и аккуратная? То, что нужно!» — поделилась она.

По словам Янковской, такие люди не гонятся за брендами, потому что у них нет нужды транслировать через одежду свою успешность. Они могут позволить себе все, но при этом достаточно скромны.

«Да, наличие денег не всегда равно тому, как ты выглядишь. Но я считаю, что одежда должна отражать твой статус», — заметила стилист.

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