Стало известно об отношении владельцев крупных компаний к своему внешнему виду

Об отношении владельцев крупных компаний к своему внешнему виду «Мосленте» стало известно из беседы со стилистом Эльвирой Янковской.

«В моем круге общения есть люди с большими бизнесами, но у них такая философия жизни, что им плевать на одежду. Они не заморачиваются. Футболка чистая и аккуратная? То, что нужно!» — поделилась она.

По словам Янковской, такие люди не гонятся за брендами, потому что у них нет нужды транслировать через одежду свою успешность. Они могут позволить себе все, но при этом достаточно скромны.