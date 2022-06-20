Владелец популярного бара вспомнил Москву 2000-х

Владелец популярного столичного бара «Сюр» и кафе «Ясно» Никита Фомкин в разговоре с «Мослентой» вспомнил Москву 90-х и 2000-х.

«Мне 30 лет, в 1990-е я только в школу пошел, а в 2000-х мне 20 исполнилось. И всегда все шло мимо: то совок разрушал Москву, то Лужок», — поделился Фомкин. По его словам, его заведения способствуют тому, что Москва становится европейским городом. «Особняк на Китай-городе, на Ивановской горке — это апогей той Москвы, которую мне хочется видеть, которую у нас отняли сто лет назад, а сейчас нам самим приходится возвращать ее», — пояснил герой интервью.

Фомкин отметил, что не хочет видеть вокруг себя «шальные деньги нефтяников, деньги бородатых ребят в "мерседесах", чиновников, золотую молодежь». По его словам, он пытается искать и созидать «ту самую» Москву.

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