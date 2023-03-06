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10:55, 06 марта 2023
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Владелец «Царьграда» Малофеев высказался о покушении

Владелец «Царьграда» Малофеев высказался о покушении
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

О предполагаемом покушении на жизнь высказался в личном Telegram-канале владелец российского телеканала «Царьград» Константин Малофеев.

«Слава Богу, со мной все в порядке. Никто не пострадал. Надеюсь, виновные в убийстве [дочери философа и политолога Александра Дугина] Даши Дугиной (убита в Москве 20 августа 2022 года — прим. «Мосленты») будут наконец раскрыты и арестованы», — написал он.

Малофеев поблагодарил друзей за поддержку и заверил, что «ни сегодня, ни завтра ничто — ни угрозы, ни теракты — не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию».

Ранее сообщалось о том, что ФСБ предотвратила покушение на владельца «Царьграда» Малофеева. Под его автомобилем была найдена бомба.

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