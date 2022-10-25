Владелица пиццерий перечислила основные проблемы московских рестораторов

Основные проблемы московских рестораторов перечислила «Мосленте» владелица сети подмосковных пиццерий «Луковка» и создательница столичных ресторанов Scrocchiarella Анастасия Королева.

Одной из них она назвала потерю аудитории. Ресторатор отметила, что несмотря на то, что заведение Scrocchiarella не меняло концепции приготовления блюд, клиентов у них становится все меньше. При этом те посетители, что есть, — это постоянная аудитория, а не люди, зашедшие случайно.

«Мы вообще постепенно теряем нашу аудиторию. Ее доходы снижаются, многие наши клиенты уезжают из страны», — поделилась она.

Из-за смены аудитории Королева решилась на открытие в Москве заведений более молодежного формата, которые будут похожи на подмосковные «Луковки».

Еще с одной проблемой собеседница «Мосленты» столкнулась во время пандемии. В этот период владельцы многих заведений и магазинов поняли, что люди склонны заказывать на дом готовую еду и лучше всего идут продажи бюджетных позиций. Рестораны со средним чеком около 2,5 тысячи в данном случае будут интересны не всем, добавила Королева.

В наши дни, признается ресторатор, из-за нестабильной ситуации в мире столичные заведения потеряли много клиентов, а аренда помещений в городе стала посильна немногим.

Ранее главный ресторанный тренд в столице раскрыл ресторанный критик Михаил Костин.