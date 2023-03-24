01:23, 24 марта 2023
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Владимир Пресняков признался в желании родить с супругой дочь
Музыкант Пресняков признался в желании родить с супругой Подольской дочь.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
54-летний музыкант Владимир Пресняков, отец троих сыновей, в интервью teleprogramma.pro признался в желании родить еще одного ребенка. По словам артиста, они с 40-летней супругой Натальей Подольской мечтают о дочери.
При этом исполнитель рассказал журналистам, что они с женой не зацикливаются на теме рождения еще одного ребенка. «Как Бог управит, так и будет», — отметил Пресняков.
Ранее Владимир Пресняков раскрыл секрет долгого брака с Натальей Подольской. По его словам, уже долгие годы они с женой не перестают удивлять друг друга.