Врач оценила влияние генетики на развитие у человека алкоголизма

Влияние генетики на развитие у человека алкоголизма оценила в беседе с RT врач-генетик, специалист лаборатории «Гемотест» Ирина Колесникова. Доктор пояснила, что на развитие любых зависимостей большое влияние оказывают внешние факторы.

По ее словам, зависимости и такие заболевания, как артрит, астма, сахарный диабет развиваются на фоне нездорового образа жизни и неблагоприятных окружающих условий, которые усиливают дефективные гены.

Колесникова уточнила, что зависимости формируются под влиянием генов, кодирующих работу основных гормонов счастья (эндорфина, серотонина, дофамина). Чем больше у человека определенных вариантов генов, тем больше они получают удовольствия от употребления алкоголя и курения сигарет. Однако без влияния окружающих факторов даже изначально предрасположенный к развитию пагубных привычек человек не станет зависимым, отметила эксперт.

Генетик добавила, что в формировании тяги к злоупотреблению алкоголя будут играть значительную роль привычки членов семьи, окружение человека, его социально-экономическое положение и травмирующие эпизоды жизни.

Вклад генетики в развитие зависимости от алкоголя ученые оценили в долю до 65 процентов, пояснила Колесникова.

По словам доктора, существуют конкретные гены, отвечающие за реакцию на спиртные напитки. Так, гены ADH1B и ALDH2 отвечают за метаболизм этилового спирта в организме. Связаны с развитием алкоголизма и гены GABRA2, CHRM2, KCNJ6 и AUTS2. Если в указанных генах есть ошибки, то человек быстро пьянеет и может практически не испытывать похмелья. Если к этому прибавятся еще окружающие факторы, то вероятность развития алкогольной зависимости существенно возрастает.

Ранее первые признаки, которые могут указывать на наличие алкоголизма, назвал главный врач Клиники доктора Исаева, нарколог Даниил Петров.