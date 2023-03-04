Нарколог назвал первые признаки алкоголизма

Первые признаки, которые могут указывать на наличие алкоголизма, в беседе с «Мослентой» назвал главный врач Клиники доктора Исаева, нарколог Даниил Петров.

«На первой стадии алкоголизм обычно расценивается не как заболевание, а как разгильдяйство и характерологические особенности человека, но это неправильно. Человек на этой стадии еще социально адаптирован, он не похмеляется, его алкоголизм не мешает работе. При этом зависимость уже есть», — объяснил врач.

К первым признакам алкогольной зависимости можно отнести нетерпение в ожидании возможности выпить после рабочего дня и небольшие провалы в памяти. Часто они незначительные, но со временем будут только усиливаться.

Кроме того, зависимый человек постепенно увеличивает привычные дозы алкоголя. На этой стадии он начинает искать любые поводы не ходить на работу, брать больничные и отгулы.

«Человек не может отказаться от привычного ежедневного употребления хотя бы на две недели. Возникает чувство тревоги и легкой агрессии в течение дня, пока человек не употребит алкоголь. После дозы человек расслабляется и чувствует себя намного лучше», — пояснил врач.

Ранее были названы сроки развития цирроза печени при регулярном употреблении алкоголя.