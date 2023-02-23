Специалисты рассказали о реальном влиянии кофе на бессонницу
О реальном влиянии кофе и других кофеиносодержащих продуктов на бессонницу рассказали специалисты Роспотребнадзора.
«Организм человека быстро усваивает кофеин. Но так же быстро и избавляется от него», — отметили эксперты.
нужно для выведения 50 процентов поступившего в организм кофеина
А через восемь-десять часов благодаря работе печени из организма будет выведено уже 75 процентов вещества.
Для большинства людей одна-две выпитых в дневное время кружки кофе не станут причиной бессонницы ночью, отметили в Роспотребнадзоре. А вот употребление кофеина вечером действительно может помешать здоровому сну.
«Советуем употреблять кофеиносодержащие продукты и напитки по крайней мере за шесть часов до сна. Но чувствительность к кофеину может варьироваться в зависимости от уровня метаболизма и количества, которое человек регулярно употребляет», — заявили в ведомстве.
По словам специалистов, более восприимчивые к кофеину люди могут не только испытывать бессонницу, но и столкнуться с такими побочными эффектами, как повышенная возбудимость, нервозность и расстройства желудочно-кишечного тракта.
Ранее в Роспотребнадзоре объяснили важность употребления варенья. По словам специалистов, разные виды лакомства защищают от большого количества болезней.