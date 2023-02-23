Специалисты рассказали о реальном влиянии кофе на бессонницу

А через восемь-десять часов благодаря работе печени из организма будет выведено уже 75 процентов вещества.

Для большинства людей одна-две выпитых в дневное время кружки кофе не станут причиной бессонницы ночью, отметили в Роспотребнадзоре. А вот употребление кофеина вечером действительно может помешать здоровому сну.

«Советуем употреблять кофеиносодержащие продукты и напитки по крайней мере за шесть часов до сна. Но чувствительность к кофеину может варьироваться в зависимости от уровня метаболизма и количества, которое человек регулярно употребляет», — заявили в ведомстве.

По словам специалистов, более восприимчивые к кофеину люди могут не только испытывать бессонницу, но и столкнуться с такими побочными эффектами, как повышенная возбудимость, нервозность и расстройства желудочно-кишечного тракта.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили важность употребления варенья. По словам специалистов, разные виды лакомства защищают от большого количества болезней.