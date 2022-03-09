Россиянки высказались о влиянии совместной ипотеки на отношения с мужьями. Данными проведенного компанией «Страна Девелопмент» опроса поделилось агентство ТАСС.

В ходе исследования 61 процент респонденток отметил положительное влияние совместной ипотеки на брак и лишь около 18 процентов посчитали, что общие кредиты, наоборот, портят отношения между супругами.

По мнению 35 процентов опрошенных, для комфортной выплаты ипотеки семейный бюджет должен составлять не менее 150 тысяч рублей. Такое же количество принявших участие в опросе женщин указали, что для них минимальный бюджет в случае наличия крупного кредита — 300 тысяч рублей. 20 процентов респонденток отметили, что их семьям достаточно 100 тысяч рублей.

На вопрос, во что они инвестируют деньги, 35 процентов женщин ответили «в себя», 22 процента — во вклады, 16 процентов — в квартиры, 10 процентов — в акции.

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