Пульмонолог развеял миф о влиянии витамина С на течение болезни

Миф о влиянии аптечного витамина С на течение болезней развеял в разговоре с «Мослентой» врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов.

«Витамин С обладает противовоспалительным и антиоксидантным эффектом. Он "бодрит" пациентов, так как стимулирует выработку кортизола надпочечниками. При этом его дополнительное потребление в таблетках не имеет смысла», — объяснил врач.

Он уточнил, что максимальная доза этого витамина, которая всасывается в кровь, составляет всего 100 миллиграммов в сутки. Все остальное не задержится в организме и будет выведено с мочой. Нужное количество, по его словам, человек может получить из обычных продуктов, например шиповника, сладкого перца, облепихи, белокочанной капусты и яблок.

Ранее сезонные продукты, которые помогут повысить иммунитет и поддержать хорошее настроение, назвала диетолог Людмила Денисенко. В их число входит тыква, хурма и осенние ягоды.