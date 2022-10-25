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17:18, 25 октября 2022
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Юрист дала советы по выбору работодателя

Юрист дала советы по выбору работодателя
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Основные советы по выбору работодателя при трудоустройстве дала в разговоре с «Мослентой» юрист по гражданскому праву, эксперт по финансам, бухгалтерии и налогам Елена Миронова.

«Никогда ни за что не платите и не покупайте. Если при трудоустройстве требуют оплатить какую-нибудь услугу или товар, это повод насторожиться. В большинстве случаев это мошенничество, и денег в этой компании не заработаете, а только потеряете. В частности, не следует оплачивать предварительное обучение или оформление документов либо покупать у работодателя товары, которые якобы потребуются для будущей работы», — порекомендовала специалист.

Собеседница посоветовала обратить внимание на сайт работодателя — он должен быть информативным и понятным любому посетителю. Сайт должен иметь раздел «контакты». Возможен раздел «прайс за услуги». Необходимо также обратить внимание на офис компании, если вас пригласили на собеседование: он должен выглядеть обжитым и не состоять только из столов, стульев и компьютеров.

По словам юриста, не стоит соглашаться на работу в период испытательного срока без заключения трудового договора. Такой период должен быть отражен в договоре. При этом допустимы краткосрочные тестовые задания для выявления навыков соискателя.

Эксперт посоветовала всегда требовать второй экземпляр трудового договора, где должны быть четко прописаны размер и условия выплаты заработной платы.

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