Внук Алисы Фрейндлих назвал любимые места в Москве

Внук актрисы Алисы Фрейндлих, режиссер и продюсер Никита Владимиров, назвал свои любимые места в Москве. Его процитировало интернет-издание «Москвич Mag».

Владимиров родился в Германии, вырос и окончил школу в Санкт-Петербурге, а поступать в университет приехал в Москву. С тех пор он живет в столице. Свои первые впечатления о городе внук знаменитой актрисы описал так: «Москва красивая. Монументальная. Разная. Громкая. Необъятная. Современная».

Продюсер фильмов «Карп отмороженный» и «Родители строгого режима» отметил, что очень любит гулять по Москве, весь ЦАО знает наизусть. «Постоянно хожу пешком. У меня нет машины, а ноги длинные, поэтому хожу много. Мой любимый район — Тверской. Люблю в Крылатском гулять. И от Мосфильмовской в сторону МГУ — там очень красиво», — поделился он.

Владимиров отметил, что в каждом районе столицы для него есть своя прелесть — где-то это инфраструктура, где-то архитектура, где-то парки.

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