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Внук Пугачевой раскритиковал российский шоу-бизнес

Внук Пугачевой раскритиковал российский шоу-бизнес
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Внук певицы Аллы Пугачевой, певец Никита Пресняков раскритиковал российский шоу-бизнес в интервью телеканалу МУЗ-ТВ. Он признался, что не относит себя к представителям популярной медийной сферы.

Шоу-бизнес Пресняков охарактеризовал как «мир, где все привыкли предавать». «Я вращаюсь в абсолютно другой индустрии и очень ее люблю. Все коллеги из нее — душевные, искренние. А если говорить про шоу-бизнес, то в нем нужно быть осторожным», — заявил артист.

Ранее Пресняков поделился впечатлениями от поездки в Нью-Йорк в 2021 году. Он отметил, что в американском мегаполисе за последнее время произошли негативные изменения.

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