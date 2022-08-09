Внук Пугачевой раскритиковал российский шоу-бизнес

Внук певицы Аллы Пугачевой, певец Никита Пресняков раскритиковал российский шоу-бизнес в интервью телеканалу МУЗ-ТВ. Он признался, что не относит себя к представителям популярной медийной сферы.

Шоу-бизнес Пресняков охарактеризовал как «мир, где все привыкли предавать». «Я вращаюсь в абсолютно другой индустрии и очень ее люблю. Все коллеги из нее — душевные, искренние. А если говорить про шоу-бизнес, то в нем нужно быть осторожным», — заявил артист.

Ранее Пресняков поделился впечатлениями от поездки в Нью-Йорк в 2021 году. Он отметил, что в американском мегаполисе за последнее время произошли негативные изменения.